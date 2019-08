Juventus | intrigo col Barcellona | Paratici tratta l’attaccante blaugrana

Calciomercato Juventus - Dybala-Suarez e Rakitic-Emre Can : doppio intrigo con il Barcellona : Il Calciomercato della Juventus si intreccia con quello del Barcellona per alcune pedine importanti. Il tormentone Paulo Dybala continua e se il PSG è pronto a mettere sul piatto una ricca offerta, da ieri anche i blaugrana sono entrati prepotentemente nella lotta. Discorso aperto anche per il centrocampista Emre Can, bocciato da Sarri e sempre più vicino alla cessione. Il tedesco lascerà Torino dopo un solo anno e piace ai catalani. Nel ...

Neymar Juventus : intrigo Dybala al Paris Saint Germain : Neymar Juventus: la situazione del talento brasiliano del Paris Saint Germain si fa sempre più intricata e coinvolge il fantasista argentino della Juventus Paulo Dybala. Le parole di Maurizio Sarri al termine dell’amichevole persa con l’Atletico Madrid aprono al sempre più probabile addio dell’argentino. Sarri ha ammesso che alla Juve servono almeno sei cessioni, dato […] More

Neymar si offre alla Juventus/ Calciomercato : l'intrigo fra Cr7 - Barcellona e Psg : Calciomercato, Neymar si offre alla Juventus: 'Mundo Deportivo' è convinto, O'Ney potrebbe arrivare dopo l'intrigo tra Barcellona e Psg

Calciomercato Juventus. Intrigo portieri : Donnarumma accende il mercato : Calciomercato Juventus: chi sarà il titolare della porta bianconera resta ancora un rebus, cui si aggiunge un retroscena riportato da Calciomercato.it. Mattia Perin è sempre più vicino al Benfica: il presidente della società portoghese è sbarcato a Torino per trattare con la Juventus la cessione del portiere della nazionale azzurra, che nella scorsa stagione ha […] More

Juventus : De Ligt potrebbe arrivare già nel fine settimana - intrigo Chiesa : La telenovela più importante dell’estate del calciomercato della Juventus starebbe per concludersi. Nelle prossime ore l’affare Matthijs de Ligt dovrebbe andare in porto e forse l’olandese sarà a Torino tra sabato e domenica. Paratici ha alzato l’offerta di quel tanto che basta per convincere l’Ajax, i lancieri stanno studiando la proposta e poi daranno il via liberà. E’ l’ultimo tassello che manca, perché il giocatore è d’accordo ormai da ...