Dal caldo africano alle piogge torrenziali | il maltempo arriva mercoledì al nord e

Uno strato di 10 atomi può proteggere lo smartphone Dal caldo : (foto: Bertrand Guay/Afp/Getty Images) Temperature eccessive e esposizione prolungata al caldo: la batteria dello smartphone può risentirne, fino in casi estremi (e rari) a esplodere. Oggi un gruppo di scienziati, coordinati dall’università di Stanford negli Stati Uniti, ha messo a punto un sottilissimo scudo, fatto di soli 10 atomi, che potrà servire in futuro per proteggere dal calore smartphone e altri dispositivi elettronici. Questo ...

Previsioni meteo 13 agosto : da oggi tregua Dal caldo torrido - nubi e temporali al Nord : Secondo le Previsioni meteo di oggi martedì 13 agosto l'ondata di caldo di questi giorni comincerà la sua ritirata al Nord e al Centro, mentre al Sud si registrano ancora punte fino a 40 gradi. Possibilità di precipitazioni sparse al Nord, soprattutto sull'Alto Adige e zona carnica e Trentino, Veneto e Friuli.Continua a leggere

Caldo - Dal condizionatore alle tende : i trucchi del Ministero della Salute per una casa fresca : E’ oggi una delle giornate più torride dell’anno: per chi non ha la fortuna di stare in vacanza rimane la sfida quotidiana di rendere casa propria meno torrida possibile. Ecco alcuni consigli utili, pubblicati sul sito del Ministero della Salute. – Schermare finestre e vetrate esposte a sud-sud ovest con tende e/o oscuranti esterni regolabili (persiane, veneziane) per non far entrare il sole. – Chiudere le finestre nelle ...

Caldo : l’ondata di calore spinge alla fuga Dalla città 2 italiani su 3 : Il Caldo spinge la fuga dalla città più di due italiani su tre (68%) che lasciano le case per andare in vacanza, fare una scampagnata o raggiungere parenti amici nella settimana del ferragosto: è quanto emerge da un’analisi Coldiretti/Ixè in occasione dell’ondata di calore sulla Penisola con 8 città da bollino rosso. Solo per poco più di un italiano su dieci (11%) – sottolinea la Coldiretti – il Ferragosto è un giorno come gli ...

Caldo record in Italia - +2°C a Luglio : estate 2019 tra le più bollenti Dal 1800 : L’ultima ondata di calore conferma l’anomalia di una estate 2019 che sale fino ad ora in Italia sul podio tra le più bollenti dal 1800, piazzandosi al terzo posto per effetto di un mese di Luglio con +2°C in più rispetto alla media storica mentre giugno aveva fatto registrare una temperatura superiore di +3,3°C rispetto alla media. E’ quanto stima la Coldiretti sulla base delle elaborazioni su dati Isac Cnr nel sottolineare che ...

Meteo : domenica dominata Dal Sole - gran caldo sulle isole maggiori : L'alta pressione si sta nuovamente riappropriando dell'Italia dopo il rapido passaggio instabile occorso nelle scorse 48 ore, in particolar modo al nord dove per l'ennesima volta abbiamo dovuto...

Meteo "pazzo" - Dal caldo africano alla grandine : cosa ci aspetta : Tra oggi e domani le previsioni degli esperti mostrano un quadro incerto e mutevole: i contrasti termici potrebbero...

Guidare con il caldo : Dal condizionatore alle gomme - i consigli di Pirelli per viaggiare in sicurezza : Ormai siamo tutti pronti a partire per le vacanze, ma con il grande caldo è bene conoscere ogni precauzione utile per Guidare in sicurezza grazie ai consigli di Pirelli. Chiudersi in auto con più di +35°C, per esempio, è come mettersi alla guida dopo aver bevuto alcolici, secondo la scienza. Il caldo soffocante rallenta il flusso di sangue al cervello e porta conseguenze paragonabili a quando si ha un tasso alcolemico di 0,5 g/litro. Questo ...

Dal caldo record a pioggia - grandine e tornado : “Non chiamatelo maltempo - è un segno chiaro dei cambiamenti climatici” : “Non chiamatelo maltempo ma conseguenza di politiche irresponsabili e criminali. Una politica criminale verso il futuro e anche il presente non affronta la vera questione di sicurezza nazionale: il cambiamento climatico. Secondo gli scienziati, solo a luglio la Groenlandia ha perso 160 miliardi di tonnellate di ghiaccio a causa dello scioglimento superficiale, con temperature alte mai registrate prima in luglio, quindi quello che sta ...

Pioggia di gretinate per salvarsi Dal caldo : Alessandro Gnocchi ?Url redirect: https://www.nicolaporro.it/Pioggia-di-gretinate-per-salvarsi-dal-caldo/Una Pioggia di gretinateper salvarsi dal caldo

Ondata di caldo in Europa - altra giornata di record e disagi Dalla Francia alla Scandinavia ma ora si torna a respirare : il punto della situazione : Oggi è stata l’ultima giornata di caldo estremo in Europa a causa dell’Ondata di calore che ha infiammato i settori centro-occidentali del continente per tutta la settimana. Ora si dovrebbe tornare progressivamente a livelli più accettabili e in linea con le medie stagionali. Dopo la giornata record di ieri, anche oggi sono stati stabiliti nuovi primati e sono stati tanti i disagi determinati dal grande caldo. Nuovi record sono stati battuti ...

Previsioni meteo - weekend 27-28 luglio : temporali al centro-nord e tregua Dal caldo : Dopo una settimana di caldo opprimente che ha sfiorato i 40° in molte zone d'Italia, nella zona centro-settentrionale della penisola, nel prossimo weekend di sabato 27 e domenica 28 luglio ci sarà un brusco cambiamento. Il nord e il centro saranno interessati da un abbassamento delle temperature proprio nel periodo coincidente con le partenze estive: si subirà un calo termico che potrebbe arrivare fino a 15° in meno. tregua dal caldo e violenti ...

Europa avvolta Dal caldo africano : al circolo polare artico la temperatura della Puglia : Giornata a dir poco storica per l'Europa, avvolta da un'ondata di caldo africano che sta frantumando record su record su varie regioni del vecchio continente. Oggi pomeriggio vi abbiamo parlato...

Non piove ma Zermatt viene travolta Dall’acqua : si è sciolto il ghiacciaio per il caldo : Il torrente di montagna che si trasforma in un fiume in piena e rompe gli argini, allagando strade, ponti e case. È successo a Zermatt, celebre località alpina della Svizzera, dove l’acqua ha travolto la cittadina a 1600 metri di quota pur senza piogge. E la ragione è questa: le alte temperature raggiunte anche sui monti hanno portato allo scioglimento di parte del ghiacciaio del Cervino. Un laghetto sotterraneo, a quel punto, si sarebbe ...