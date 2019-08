Bebe Rexha | un fan è riuscito a sorprenderla rappando per lei

Taylor Swift e altre star hanno difeso Bebe Rexha dalle critiche sulla sua età : Un dirigente musicale le avrebbe detto che è troppo vecchia The post Taylor Swift e altre star hanno difeso Bebe Rexha dalle critiche sulla sua età appeared first on News Mtv Italia.

Isle of MTV Malta con Ava Max - Bebe Rexha - Martin Garrix e Wiley in TV il 9 luglio : Isle of MTV Malta con Ava Max, Bebe Rexha, Martin Garrix e Wiley arriva in TV martedì 9 luglio. Tutto è pronto per la nuova edizione dell'evento musicale di MTV che si tiene ogni anno a Malta. Quest'anno i superospiti sono Ava Max, Bebe Rexha, Martin Garrix e Wiley, attesi per una grande festa musicale. Dal 9 al 14 luglio 2019 l’isola di Malta ospiterà Malta Music Week di Isle of MTV, il più grande festival estivo gratuito d'Europa ...