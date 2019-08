Un mese a Milan-Inter | le fasi di vendita per il derby di Milano

La polizia ha sequestrato beni per un milione di euro a Luca Lucci - capo degli ultras del Milan già condannato per spaccio - fotografato qualche mese fa con Matteo Salvini : La polizia ha sequestrato beni per circa un milione di euro a Luca Lucci, capo degli ultras del Milan, fotografato qualche mese fa insieme al ministro dell’Interno Matteo Salvini a un raduno di tifosi del Milan. qualche mese fa Lucci è