Ori and the Blind Forest potrebbe arrivare su Nintendo Switch a settembre

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 19 agosto 2019) Con la presentazione Indie World diche sarà trasmessa tra poche ore, le speculazioni su quali annunci saranno fatti dilagano. Recenti rumor hanno suggerito che SUPERHOT arriverà sue ora emergono nuove indiscrezioni su un altro possibile annuncio.La fuga di notizie proviene da un noto insidercon una comprovata esperienza, Sabi, che ha comunicato possibili informazioni su Ori and the. Ebbene, sembra che il titolo, pubblicato da Microsoft e sviluppato da Moon Studios, arriverà suil 27, il che significa che un annuncio non dovrebbe essere lontano.I rumor degli scorsi giorni hanno affermato che un nuovo titolo Microsoft sarebbe stato annunciato alla presentazione indie di, per seguire le orme di Cuphead e Super Lucky's Tale, e un annuncio per Ori and thesarebbe in linea con le indiscrezioni. Leggi altro...

Eurogamer_it : #OriandtheBlindForest è in arrivo su Switch? - GiochiPerTutti : (Secondo quanto riferito, Ori and the Blind Forest arriverà su Nintendo Switch il prossimo mese - Rumor) -… - hardeymedin : @sonia_bankz Come and rape na, ti mi o ba ni fi ada beh ori eh danu -