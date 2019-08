Mykonos | 21enne napoletano muore dopo un’incidente sulla moto d’acqua | attesa autopsia

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2019) Un giro ind’acqua finito in tragedia per unitaliano in vacanza a. Antonio Borrelli, di Napoli, è morto sabato 17 agosto, cadendo in mare mentre si trovava con un’amica su unanei pressi della spiaggia Superparadise, una delle più frequentate dell’isola greca.che è caduto in mare sono stati chiamati i soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare. Lo riferisce la Cnn Grecia e lo confermano i messaggi di cordoglio che gli amici delhanno pubblicato sui social network. La stampa greca parla di annegamento, ma le cause della morte sono ancora da stabilire, indell’e delle indagini della polizia locale. Antonio Borrelli era alla guida dellad’acqua quando questa si è ribaltata. “Siamo caduti in mareuna manovra. Non ho neanche capito come fossimo finiti in acqua”, ha detto la ragazza che era ...

