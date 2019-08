Mindhunter | 5 motivi per recuperarla

Fonte : wired

(Di lunedì 19 agosto 2019) David Fincher, il regista del thriller Seven, quasi due anni fa è tornato dietro la macchina da presa per parlare di nuovo di serial killer, questa volta non in un film ma in una serie., ispirata al libro: La storia vera del primo cacciatore di serial killer americano di Douglas e Olshaker, è dal 16 agosto sulla piattaforma digitale Netflix con la seconda stagione di una serie thriller ambientata alla fine degli anni ’70, dedicata ai primi profiler della storia americana. I profiler sono gli investigatori che studiano la psicologia dietro gli omicidi plurimi attraverso le testimonianze dei serial killer catturati per cercare di capire la metodologia, gli istinti e le motivazioni e usare queste conoscenze per fermarne altri. Essenziale, minuziosa e sconvolgente, la serie nata da un’idea di Charlize Theron è imperdibile per chiunque subisca la fascinazione del genere ...

artvflowers : RT @bemyjaime: C’è un episodio di Mindhunter in cui un tizio che ha stuprato e ucciso una 12enne reagisce alle provocazioni di Holden e lo… - saporediricordi : RT @bemyjaime: C’è un episodio di Mindhunter in cui un tizio che ha stuprato e ucciso una 12enne reagisce alle provocazioni di Holden e lo… - _oraetlabora : RT @bemyjaime: C’è un episodio di Mindhunter in cui un tizio che ha stuprato e ucciso una 12enne reagisce alle provocazioni di Holden e lo… -