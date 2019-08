Meteo | caldo africano ancora per tre giorni | poi arrivano temporali e crollo termico

PREVISIONI Meteo - VAMPATA AFRICANA/ Caldo e afa - ecco dove e quando : PREVISIONI METEO : ci attendono giorni di Caldo e afa in tutta Italia. Una ' VAMPATA ' proveniente direttamente dal Sahara è in arrivo: ecco dove e quando .

Previsioni Meteo 19 agosto : in arrivo temporali al Nord - al Sud torna il caldo africano : Le Previsioni meteo per la settimana del 19-25 agosto promettono ancora un'estate all'insegna del sole e del bel tempo un po' ovunque. Ma attenzione ai temporali. Ne sono convinti gli esperti del ilmeteo.it: l'alta pressione porterà ancora tempo caldo e soleggiato. Le temperature saranno in aumento anche se non raggiungeranno livelli estremi come accaduto nelle scorse settimane. L'anticiclone presente sul nostro Paese, però, potrebbe presto ...