Lo sviluppatore di Darq spiega perché ha rifiutato l' accordo di esclusività con Epic Store

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 19 agosto 2019) Lodel puzzle game horrorhaundiconGamese ha invitato la società a consentire ai giochi indie di vendere simultaneamente sia sul loroche tramite Steam.ha contattato Wlad Marhulets, lodi Unfold Games, tre giorni dopo aver rivelato la data di uscita diSteam. "Il 30 luglio sono stato contattato dall', proponendomi di stipulare undicon loro invece di pubblicaresu Steam", ha dichiarato in un post. "Hanno chiarito che il lancio dinon esclusivo non è un'opzione. Hola loro offerta prima che avessimo la possibilità di parlare di soldi".è uscito su Steam da poco e Marhulets ha detto che "probabilmente" farà meno soldi non accettando l'di, che includeva una garanzia di entrate minime. L'idea di "ottenere un pagamento anticipato in ...

Eurogamer_it : Ecco perché #Darq non è un'esclusiva di #EpicGamesStore. - GiochiPerTutti : (Lo sviluppatore DARQ spiega perché ha rifiutato la proposta di acquistare l'esclusiva Epic Games Store) -… -