Lecce | c’è un rinnovo | prolungato il contratto di Falco

Serie A - calendario 2019/20 : la Juventus inizia a Parma - l’Inter con il Lecce. Per il Napoli c’è la Fiorentina - Roma-Genoa. Si inizia il 24 agosto : La Juventus campione d’Italia ricomincia da Parma, mentre l’Inter di Antonio Conte giocherà contro in Lecce, città natale del tecnico nerazzurro. La prima giornata di Serie A, in programma il 24 e 25 agosto, mette subito di fronte Napoli e Fiorentina, mentre la Roma giocherà la prima all’Olimpico contro il Genoa. Per il Milan c’è l’Udinese e la Lazio va Genova per affrontare la Sampdoria. La prima giornata – ...

Lecce - Tachtsidis : “Lasciare l’Italia fu una mia scelta - ma sono tornato perché c’è un progetto interessante” : “Ho accettato l’offerta del Lecce perché il mio obiettivo era quello di tornare in Serie A assieme ai miei compagni. Siamo riusciti ad ottenere questo traguardo, ma siamo consapevoli che ora servirà molto di più per mantenere quello che ci siamo guadagnati sul campo“. Queste le parole del centrocampista del Lecce Panagiotis Tachtsidis, arrivato in giallorosso lo scorso gennaio e tra i trascinatori dei pugliesi alla ...

Il Lecce inizia a sudare - dal ritiro parla Mancosu : “C’è molto entusiasmo - ma guardiamo al futuro” : “C’è grande entusiasmo e grande gioia in tutti noi per questo inizio d’annata. Siamo contenti di avere riportato il Lecce nella categoria che merita, ma sappiamo altrettanto bene che da ora è necessario guardare solo al futuro“, sono queste le parole, direttamente dal ritiro di Santa Cristina Valgardena, del centrocampista dei giallorossi Marco Mancosu. “Intendiamo dire la nostra anche in Serie A – ...

Lecce - chiuse indagini sulla giustizia truccata a Trani : 12 indagati - oltre a Savasta e Nardi c’è anche Dagostino : Dodici indagati: è questo il numero definitivo del sistema Trani secondo il provvedimento di chiusura indagini della Procura di Lecce sulla ‘giustizia truccata’, con accuse di sentenze pilotate in cambio di mazzette avvenute tra il 2014 e il 2018. Nel documento a firma dei sostituti procuratori Roberta Licci e Giovanni Gallone compaiono i nomi dell’ex gip di Trani Michele Nardi, ora in carcere a Taranto e considerato “capo, ...