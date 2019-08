Clizia Incorvaia | ‘Mi sono sentita un fallimento quando è finito il matrimonio | ma’

Clizia Incorvaia parla su Chi : 'Il signor Scamarcio si prenda le sue responsabilità' : Una delle vicende che maggiormente sta tenendo banco in questa calda estate è sicuramente la storia che ha coinvolto Clizia Incorvaia, Francesco Sarcina e Riccardo Scamarcio. Un triangolo inaspettato, soprattutto se si pensa che Sarcina e Scamarcio sono sempre stati grandi amici, e che quest’ultimo è stato perfino il testimone di nozze della coppia. A far scoppiare lo scandalo del tradimento della Incorvaia con Scamarcio è stato lo stesso ...

Clizia Incorvaia : "Da Sarcina subivo violenza psicologica - ero io la tradita. Scamarcio? Si prenda le sue responsabilità" : “Mio marito mi ha fatto passare per una poco di buono, ma la verità è un’altra”. L’influencer Clizia Incorvaia non ci sta e risponde alle accuse dell’ex consorte e frontman delle Vibrazioni Francesco Sarcina, che nelle scorse settimane l’aveva accusata di averlo tradito con l’amico e testimone di nozze Riccardo Scamarcio. La replica della Incorvaia, che giunge con una lunga intervista ...

Clizia Incorvaia : "Francesco voleva farmi sentire una nullità - io voglio essere forte" - : Marina Lanzone L'influencer è tornata a parlare della fine del suo matrimonio con Francesco Sarcina, cantante delle Vibrazioni. Ha raccontato di un passato fatto di "violenza psicologica". Ma non ha risparmiato neanche Riccardo Scamarcio. “Prima vivevo nel mio mondo fatato, mi sentivo una principessa che voleva essere salvata: adesso so che, se mi salvo, mi salvo da sola. E poi ho capito che è inutile ingoiare tanti rospi per un ...

