Phil Palmer dei Dire Straits compare a Tre Fontane ed è spettacolo VIDEO

(Di domenica 18 agosto 2019) È stato un veroil piccoloimprovvisato daa Tre, frazione balneare di Campobello di Mazara. Il chitarristaper un lungo periodo è stato il chitarrista deie si trova in vacanza a Tre. Il musicista della storica band ha suonato con inel tour mondiale e ha scelto la Sicilia, come tante altre celebrità per trascorrere momenti di relax. Il chitarrista ha regalato un’improvvisata ed eccezionale esibizione. Ospite, insieme alla moglie Numa, dell’imprenditore e amico Mauro Cudia il quale, seduto tra il pubblico del lido “Monnalisa beach”, ha assistito all’esecuzione del brano “Money For Nothing” da parte della giovane band “Essemenouno” e, quando il leader del gruppo lo ha invitato a suonare con loro, lui non si è tirato indietro. Una grande sorpresa per i fan deia Tre. Per il ...

