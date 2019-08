Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 agosto 2019) In cima al vulcano islandese Ok si vede solo una macchia di ghiaccio: è quello che resta delOkjokull, scomparso dopo 700 anni a causa delglobale. Lo hanno ricordato oggi attivisti ambientalisti, il primo ministro islandese Katrin Jakobsdottir, il ministro per l’ambiente Gudmundur Ingi Gudbrandsson e l’ex presidente dell’Irlanda Mary Robinson, che si sono trovati ai piedi della montagna per deporre una placca con una “al futuro” scritta dall’autore islandese Andri Snaer Magnason: “Ok è il primoa perdere il suo status di“, si legge. “Nei prossimi 200 anni è previsto che tutti i nostri principali ghiacciai faranno la stessa fine”. Il messaggio è rivolto a un lettore del futuro, al quale si ricorda: “Questo monumento testimonia che noi siamo coscienti di ciò che sta accadendo e di ciò ...

Agenzia_Ansa : In Islanda targa 'commemora' ghiacciaio scomparso. 'Lettera al futuro' ricorda l'urgenza di agire per il #clima… - Cascavel47 : Islanda, la lettera di addio al ghiacciaio: “Non c’è più per colpa del riscaldamento globale. Nei prossimi 200 anni… - TutteLeNotizie : Islanda, la lettera di addio al ghiacciaio: “Non c’è più per colpa del riscaldamento… -