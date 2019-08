ATP Cincinnati – Djokovic si ferma in semifinale | in finale ci va Medvedev

DIRETTA ATP WTA CINCINNATI 2019/ Streaming video e tv : Goffin vola in finale! : DIRETTA Atp Wta CINCINNATI 2019 info Streaming video e tv, programma e orario per le semifinali che si giocano oggi, sabato 17 agosto 2019 in Ohio.

ATP Cincinnati – A Medvedev il derby russo - Djokovic vola ai quarti : Medvedev e Djokovic chiudono il quadro dei semifinalisti del torneo ATP di Cincinnati: Rublev e Pouille ko in due set Sono andate in scena nella notte due sfide del torneo ATP di Cincinnati, valide per i quarti di finale. E’ Medvedev ad aggiudicarsi il derby azzurro, mandando al tappeto Rublev, dopo un’ora e 2 minuti di gioco, col punteggio di 2-6, 3-6. Il numero 8 al mondo vola dunque in semifinale, dove sfiderà Djokovic. Il ...

ATP Cincinnati – Djokovic non stecca : Carreno-Busta eliminato in due set : Novak Djokovic accede ai quarti di finale dell’ATP di Cincinnati: il tennista serbo supera Pablo Carreno-Busta in due set Bastano 91 minuti a Novak Djokovic per accedere ai quarti di finale dell’ATP di Cincinnati. Il tempo necessario per prendersi i due set utili a superare il turno con Carreno-Busta, spagnolo numero 53 del ranking mondiale maschile. Djokovic, numero 1 al mondo, si è imposto con il punteggio di 6-3 / 6-4.L'articolo ATP ...

Tennis - ATP Masters 1000 Cincinnati 2019 : Andrey Rublev firma l’impresa ed elimina in un’ora Roger Federer! : Andrey Rublev firma la sorpresa nel torneo ATP Masters 1000 di Cincinnati: sul cemento outdoor statunitense il qualificato russo supera, in poco più di un’ora di gioco, la testa di serie numero 3, l’elvetico Roger Federer, con il punteggio di 6-3 6-4, e si regala il derby ai quarti di finale con il connazionale Daniil Medvedev, numero 9 del seeding. Nel primo set Rublev scappa subito sul 2-0, centrando il break a 15 alla prima ...

ATP Cincinnati – Clamoroso ko di Roger Federer : Rublev si prende la vittoria più importante della carriera : Roger Federer eliminato agli ottavi dell’ATP di Cincinnati: il tennista svizzero sconfitto da Rublev in poco più di un’ora di gioco Il torneo ATP di Cincinnati regala una clamorosa sorpresa: Roger Federer eliminato agli ottavi di finale. Il tennista svizzero, numero 3 al mondo, è stato sconfitto in maniera alquanto inaspettata dal russo Andrey Rublev, numero 70 del ranking mondiale maschile. Rublev ha avuto bisogno di appena 63 minuti per ...

ATP Cincinnati – Medvedev ai quarti di finale : Jan-Lennard Struff sconfitto in due set : Daniil Medvedev accede ai quarti di finale dell’ATP di Cincinnati: il tennista russo supera Jan-Lennard Struff in due set Dura appena 66 minuti la sfida degli ottavi di finale tra Daniil Medvedev e Jan-Lennard Struff, il tempo utile al tennista russo di prendersi i due set necessari per accedere agli ottavi. Daniil Medvedev, numero 8 del ranking mondiale maschile, si è imposto su Jan-Lennard Struff (numero 36 ATP) con il punteggio di 6-2 / ...

ATP Cincinnati – Maxi multa per Kyrgios : il tennista australiano rischia anche una lunga sospensione : Maxi multa per Nick Kyrgios dopo il ‘brutto spettacolo’ offerto nel secondo turno dell’ATP di Cincinnati: il giocatore australiano rischia anche una lunga sospensione anche questa volta Nick Kyrgios ha superato il limite. Il tennista australiano si è reso protagonista di una clamorosa scenata nella sfida del secondo turno dell’ATP di Cincinnati che lo ha visto opposto a Karen Khachanov. Il tennista australiano ha ...

