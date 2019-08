Saluto romano ai funerali di Rastrelli

Napoli - Saluto romano ai funerali dell'ex governatore Antonio Rastrelli : Decine di militanti della Destra si sono riuniti a Napoli , nella chiesa del Sacro Cuore, per l'ultimo saluto ad Antonio Rastrelli , presidente della Regione Campania dal 1995 al 1999 e...

Arsenali sequestrati e Saluto romano in tribunale - l’ombra del terrorismo nero in Italia : Ieri, mentre l’Anti terrorismo sequestrava ad alcuni militanti di Forza Nuova un arsenale di armi, tra cui un missile aria-aria, la seconda sezione penale di Roma si pronunciava su un altro fatto relativo al partito neofascista. Nel settembre 2017 alcuni suoi militanti impedirono a una famiglia italo-eritrea, assegnataria di un alloggio popolare al Trullo, l’ingresso nella loro nuova abitazione. Lo fecero ostacolando lo sgombero di chi occupava ...

Castellino condannato a 4 anni : Saluto romano in aula : Luca Sablone Quattro anni al leader romano di Forza Nuova per i fatti risalenti a settembre 2017: saluto romano verso amici e parenti dopo la lettura della sentenza Giuliano Castellino è stato condannato a quattro anni di reclusione per i fatti risalenti a settembre 2017, quando diversi attivisti di estrema destra cercarono di impedire - ricorrendo ad un fitto lancio di oggetti - l'assegnazione di un alloggio Ater a una famiglia di ...