PSG | Tuchel tende la mano a Neymar | “se resta lo proteggerò e lo aiuterò ad unirsi alla

Fonte : sportfair

(Di sabato 17 agosto 2019) Thomas Thuchella: l’allenatore del PSG pronto a fare tutto ciò che è in suo potere per reintegrare il brasiliano in rosaha espresso la sua volontà di lasciare il PSG, la squadra non si è oppostasua cessione, specialmente se dovesse arrivare l’offerta giusta, ma il tempo stringe. Per ora, nè Barcellona nè Real Madrid, le due squadre che hanno manifestato interesse verso, hanno presentato un’offerta soddisfacente e in casa PSG si inizia a pensare a cosa dovesse accadere sedovessere. Il giocatore ha rotto con società e tifoseria, reintegrarlo come se ‘nulla fosse’, sarà alquanto complicato. Thomas, allenatore dei parigini, si è espresso in maniera favorevole in tal senso: “non so se il tempo cambierà le cose, la finestra di trasferimento si chiuderà presto, ma per me non è cambiato ...

DiMarzio : ? #PSG, #Neymar torna ad allenarsi, ma è out contro il #Rennes ?? Le parole di #Tuchel sul suo futuro - juventusheroes : RT @DiMarzio: ? #PSG, #Neymar torna ad allenarsi, ma è out contro il #Rennes ?? Le parole di #Tuchel sul suo futuro - zazoomblog : Tuchel: “Quando penso ad un Psg forte penso a una squadra con Neymar” - #Tuchel: #“Quando #penso #forte #penso -