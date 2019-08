NBA – I San Antonio Spurs omaggiano Tony Parker | sarà ritirata la sua maglia numero 9

NBA – Tim Duncan torna ai San Antonio Spurs : sarà assistant coach di Gregg Popovich : Tim Duncan torna ufficialmente a far parte dei San Antonio Spurs: il lungo caraibico sarà assistant coach di Gregg Popovich Con Ettore Messina volato in direzione Olimpia Milano, in casa San Antonio Spurs si è liberato il posto da assistant coach di Gregg Popovich. Perché dunque non riempirlo con un gradito ritorno? Secondo quanto riportato da Shams Charania, Tim Duncan tornerà a far parte ufficialmente dei San Antonio Spurs, non più ...

NBA – Orgoglio Warriors - Bob Myers : “Curry - Green e Thompson sanno come si vince. D’Angelo Russel? Resta” : Bob Myers elogia il core dei Golden State Warriors: la franchigia che ha raggiunto per 5 volte le Finals negli ultimi 5 anni sa ancora come si vince. E D’Angelo Russel resta Dopo 5 finali consecutive, 3 vinte e 2 perse, i Golden State Warriors sembrano per la prima volta meno imbattibili del solito. La corazzata che ha dominato l’NBA nelle scorse stagioni si ritrova a dover ripartire quasi da zero. Premesso che l’addio di Kevin ...

Mercato NBA – C’è l’accordo tra San Antonio e Marcus Morris - biennale da 20 milioni per l’ex Celtics : Il giocatore ha rifiutato di accordarsi con i Lakers, preferendo accettare la proposta di San Antonio, che cede a sua volta Bertans a Washington Niente Lakers per Marcus Morris, che ha scelto di accordarsi con San Antonio per vivere una stagione da protagonista, piuttosto che far da rincalzo a Los Angeles. LaPresse/PA L’ex Celtics ha firmato un contratto biennale da 20 milioni di dollari, con player option a disposizione per la ...