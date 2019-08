Inghiottiti dal lago d’Iseo | morti in ospedale i due fratelli

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 17 agosto 2019) Non ce l’hanno fatta i duefiniti sott’acqua neld’Iseo ieri poco dopo le 18 a Tavernola, in provincia di Bergamo. Recuperati in gravissime condizioni, sono stati portati con l’elisoccorso uno agli Spedali Civili di Brescia e uno al Giovanni XXIII di Bergamo dove sononella notte. I due ragazzi pakistani, di 16 e 17 anni, abitavano ad Azzano San Paolo, appena fuori Bergamo, con i genitori e il terzo fratello di 18 anni. Studenti, ieri avevano deciso di fare una gita con i familiari ald’Iseo, a Tavernola Bergamasca, a una quarantina di chilometri da casa. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il primo a tuffarsi sarebbe stato il diciassettenne, seguito dal sedicenne che aveva visto il fratello in difficoltà: rimasto bloccato in acqua anche il minore dei due, è entrato a soccorrerli anche il maggiore, di 18 anni, che ha visto ...

