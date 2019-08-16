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Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2019 ore 18 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2019 ore 18 | 45 Viabilità 16 AGOSTO 2019 ORE 18.20 GINA PANDOLFO BUONSERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2019 ore 18:45 (Di venerdì 16 agosto 2019) Viabilità 16 AGOSTO 2019 ORE 18.20 GINA PANDOLFO BUONSERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUBITO UN AGGIORNAMENTO SULLA VIA PONTINA, RISOLTO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL KM 27 CIRCA, LA CIRCOLazioNE E’, REGOLARE AL MOMENTO TRA CASTEL RomaNO E POMEZIA NORD, IN DIREZIONE LATINA SEMPRE SULLA VIA PONTINA, MA NELLA DIREZIONE OPPOSTA, A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, ANCORA CODE DA CASTEL RomaNO A CASTEL DI DECIMA, VERSO Roma MENTRE PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA LITORANEA CODE A TRATTI TRA VIALE DELLA VILLA DI PLINIOE MARINA DI ARDEA, NELLE DUE DIREZIONI CI SPOSTIAMO IN PROVINCIA DI LATINA CODE SULLA VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DI PORTO BADINO, NEI DUE SENSI DI MARCIA E PIU’ ASUD SULLA VIA FLACCA CODE A TRATTI TRA GAETA E FORMIA, NELLE DUE DIREZIONI INFINE, CODE A TRATTI SULLA VIA APPIA, TRA LE LOCALITA’ DI SAN PIETRO E SANTA CROCE, NELLE DUE DA GINA ...
Fonte : romadailynews

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