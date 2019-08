Reggio Calabria | in cantina teneva droga | armi ed esplosivo Arrestato pregiudicato | la

Terremoto di magnitudo 3.2 alla vigilia di Ferragosto a Reggio Calabria : Una scossa di Terremoto di magnitudo 2.3 registrato dall'Ingv alla vigilia di Ferragosto a Condofuri in provincia di Reggio Calabria

Terremoto - scossa a Reggio Calabria nella notte di Ferragosto : epicentro nel cuore della Bovesia : Una scossa di Terremoto ha colpito Reggio Calabria nella notte di Ferragosto, precisamente all’1:26. La scossa è stata avvertita in tutta la Calabria meridionale, distintamente, da migliaia di persone in provincia di Reggio Calabria e in modo più intenso sulla fascia jonica (Melito di Porto Salvo, Bova, Condofuri). L’epicentro, secondo i dati dell’INGV, è stato localizzato in Aspromonte, sulle montagne di Condofuri, vicino ...

Aspromonte : “Identità e Colori” in mostra al Castello Aragonese di Reggio Calabria : Far conoscere i mille volti dell’Aspromonte, renderli apprezzabili agli occhi di tutti, rivolgendo una particolare attenzione anche all’accessibilità dei diversamente abili. “Aspromonte: identità e Colori”, è la nuova mostra fotografica che sarà esposta al Castello Aragonese dal 17 al 31 agosto. Immaginata e pianificata dal Parco Nazionale dell’Aspromonte, sempre più impegnato nella promozione di iniziative di marketing territoriale per la ...

Reggio Calabria : al Museo Archeologico “Donne in orbita : l’universo al femminile” con la prof.ssa Patrizia Caraveo : Dopo lo straordinario successo di pubblico registrato in occasione dello spettacolo: “Atlas Coelestis: la musica e le stelle” tenutosi sulla terrazza del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, proseguono gli incontri all’interno della convezione tra Planetarium Pythagoras ed il MArRC. Martedì 13 agosto alle ore 17.30 nella sala conferenze del Museo la prof.ssa Patrizia Caraveo terrà una conversazione su: “Donne in orbita”. Da Valentina ...

Prima volta per Levante a Reggio Calabria - grandi emozioni nella serata tributo allo “stretto necessario” : Non ancora casa, ma quasi. L'unica data calabrese del tour estivo di Levante segna un avvicinamento progressivo alla terra natìa dopo le tappe di Caserta e Lecce. A separare Claudia Lagona dalla sua Sicilia c'è solo lo stretto di Messina, e l'atmosfera familiare della suggestiva Piazza Castello alimenta un'intesa tutta speciale fra Levante e il pubblico di Reggio Calabria. Il suo primo concerto sulla sponda continentale dello stretto è un ...

Jovanotti a Roccella Jonica il 10 agosto - il Jova Beach Party arriva a Reggio Calabria : info scaletta e ultimi biglietti : Il Jova Beach Party raggiunge Reggio Calabria oggi, sabato 10 agosto 2019. Jovanotti sarà a Roccella Jonica (Reggio Calabria) stasera per un concerto presso l'Area Natura Village.Sono ancora disponibili in prevendita alcuni biglietti al prezzo di 59,80 euro per posto unico non numerato in piedi. La spiaggia non consente di acquistare biglietti di tipologia diversa dal posto non numerato in piedi. Dopo la cancellazione dell'evento in programma a ...

Reggio Calabria : la notte di San Lorenzo sulla terrazza del Museo Archeologico : Nel ricco calendario di eventi previsti all’interno de “Il festival calabrese dell’Astronomia” si inserisce lo spettacolo “Atlas Coelestis: la musica e le stelle”. Il MArRC e il Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria festeggiano insieme e in musica la notte di San Lorenzo con le note del Maestro Giovanni Renzo. L’iniziativa rafforza la già consolidata collaborazione tra il Planetario ed il Museo Archeologico Nazionale, parte fondamentale ...

‘Ndrangheta - seconda tranche dell’operazione che collega l’Italia al Canada : 28 arresti a Reggio Calabria : “La ‘Ndrangheta non ha confini decisionali e Siderno non è un ‘locale’ come tutti gli altri, ha competenze che non ha nessuno”, aveva detto il procuratore aggiunto di Reggio Calabria Giuseppe Lombardo il 18 luglio scorso, in occasione della prima tranche di arresti dell’operazione Canadian ‘ndrangheta Connection. Che ora prosegue: stamattina sono state arrestate 28 persone – 23 in carcere e 5 agli arresti ...

Adeguamento sismico - tecnologie innovative per decollo e atterraggio e molto altro : l’Aeroporto di Reggio Calabria si rinnova - ecco i progetti [SCHEDE e VIDEO] : Stamattina a Reggio Calabria il vice ministro dell’Economia Laura Castelli, il Presidente dell’ENAV Nicola Zaccheo, il Presidente della Sacal Arturo De Felice e il deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro hanno presentato i progetti per l’ammodernamento dell’Aeroporto dello Stretto scaturiti dall’emendamento dello stesso Cannizzaro, approvato dalla Camera, con cui il CIPE ha stanziato 25 milioni di euro di fondi pubblici ...

Reggio Calabria - 18 arresti per droga - riciclaggio e armi : Rosa Scognamiglio Diciotto arresti a Reggio Calabria, e in altre città italiane, per droga, detenzione illegale di armi e riciclaggio di denaro. Le indagini, coordinate dalla Procura reggina, si sono concluse questa mattina all'alba droga, detenzione di armi e riciclaggio di denaro: 18 persone arresti. Si è conclusa nelle prime ore di questa mattina un'operazione dei carabinieri a Reggio Calabria, e in altre città italiane, in ...