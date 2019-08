Nintendo annuncia Indie World | l' evento focalizzato sui giochi indie per Switch si terrà

Bubble Bobble 4 Friends annunciato per Nintendo Switch : La storica compagnia Taito ha annunciato oggi che è in lavorazione Bubble Bobble 4 Friends in esclusiva Nintendo Switch, per chi non lo sapesse stiamo parlando del seguito di un classico platform anni 80'.Il gioco sarà sviluppato da ININ Games e l'obiettivo è quello di proporre una formula classica ad un pubblico più moderno, per questo motivo si è deciso di utilizzare un motore al passo coi tempi ma contemporaneamente preservare le meccaniche ...

Gamescom 2019 : Nintendo annuncia nuovi Gameplay e novità : Nintendo annuncia il suo programma per Gamescom 2019, la fiera dedicata ai videogiochi che si terrà a Colonia dal 20 al 24 agosto. Per l’occasione la casa di Kyoto presenterà una serie di approfondimenti sui titoli in uscita nel 2019, tra cui Luigi’s Mansion 3, ASTRAL CHAIN e The Legend of Zelda: Link’s Awakening. Spazio anche ...

Ubisoft annuncia un nuovo gioco dedicato ai Rabbids per Nintendo Switch : Sembra che un nuovo titolo a tema Rabbids sarà il protagonista del ChinaJoy questo fine settimana, il gioco pare sia ispirato da Journey to the West, un classico della letteratura cinese.In effetti Mario e compagni non sembrano comparire nel gioco, che tornerà alle origini e comprenderà solo i folli Rabbids. Il misterioso gioco sarà un party game con supporto fino a quattro giocatori. Se siete curiosi vi informiamo che è già disponibile un primo ...

LEGO Jurassic World annunciato per Nintendo Switch : Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games, The LEGO Group e Universal Games e Digital Platforms hanno annunciato oggi che il videogioco campione di vendite del 2015 LEGO Jurassic World arriverà su Nintendo Switch il 19 settembre 2019. Il gioco supporta anche la modalità portatile e si potrà giocare su Nintendo Switch Lite, che sarà disponibile a breve. Sviluppato da TT Games e prodotto da ...

Sniper Elite 3 Ultimate arriva su Nintendo Switch : Data di uscita annunciata : Trattieni il respiro, prendi la mira e preparati a sparare. Sniper Elite 3 Ultimate EDITION ha ora una Data d’uscita per Nintendo Switch! Come svelato dal primo trailer di gameplay del titolo, il pluripremiato sparatutto tattico di Rebellion è in arrivo il 1 ° ottobre 2019 su Nintendo Switch, in versione fisica e digitale sul Nintendo eShop. A partire da oggi, i fan possono preonotare l’edizione fisica presso i ...

Nintendo annuncia lo Splatoon 2 Italian Championship 2019-2020 : Per i giocatori esperti di Splatoon 2, ma anche per chi ha scoperto solo di recente questo coloratissimo gioco che da anni coinvolge ragazzi di tutte le età, e per qualunque livello di esperienza, da venerdì 26 luglio prende il via lo Splatoon 2 Italian Championship 2019-2020. Splatoon 2: Nintendo annuncia un torneo in Italia Il torneo online rappresenta l’occasione perfetta per divertirsi, conoscere altri ragazzi che ...

Uscita di Luigi’s Mansion 3 annunciata in video : Halloween da brivido su Nintendo Switch : Tra le tante bellezze dell'E3 2019, Luigi's Mansion 3 è uno dei titoli che più di tutti hanno saputo convincere stampa e pubblico nel corso della fiera videoludica che si è tenuta a giugno in quel di Los Angeles. Apparso precedentemente un po' in sordina, il terzo capitolo della saga nata sull'indimenticabile GameCube con protagonista il fratello di Mario è tornato a mostrarsi in occasione della kermesse americana in forma smagliante, mettendo ...

Teslagrad annunciato per Nintendo Switch e PSVITA in edizione fisica : Teslagrad uscirà in un’edizione fisica per Nintendo Switch e sarà disponibile in un pacchetto promozionale per Nintendo Switch e Playstation Vita A breve i giocatori potranno riscoprire i misteri e i segreti della Torre di Tesla, a lungo abbandonata. Insieme a Rain Games, SOEDESCO lancerà un’edizione fisica del videogioco rompicapo platform 2D, Teslagrad, per Nintendo Switch, il 27 settembre. Per i veri fan ...

Nintendo Switch Lite è stato annunciato con tutti i dettagli ufficiali : In un video mostrato oggi, Nintendo ha svelato Nintendo Switch Lite, una console pensata specificamente per giocare in modalità portatile ai titoli per Nintendo Switch. Nintendo Switch Lite sarà disponibile dal 20 settembre in tre diversi colori: giallo, grigio e turchese. Oltre alla console, sarà possibile acquistare anche un set composto da una custodia e una pellicola protettiva per lo schermo di Nintendo Switch Lite. Nintendo Switch, la top ...

Fire Emblem Three Houses : Nintendo annuncia il Pass Espansione : Se aspettate con ansia il lancio di Fire Emblem: Three Houses, sarete felici di sapere che quest’oggi Nintendo ha annunciato il Pass Espansione, il quale sarà acquistabile ad un costo di 24,99 dollari e conterrà nuove mappe, costumi, personaggi e molto altro. Fire Emblem Three Houses: I contenuti del Pass Espansione Il Pass Espansione sarà disponibile in concomitanza con il lancio del gioco, ma ...

Nintendo annuncia nuovi tornei per Super Smash Bros Ultimate e Splatoon 2 : Sull’onda dell’emozionante finale mondiale che si è svolta a Los Angeles a Giugno, sono in arrivo i prossimi round di Super Smash Bros. Ultimate e Splatoon 2 European Championship. I primi turni di qualificazione della Super Smash Bros. Ultimate European Team Cup 2019-2020 e Splatoon 2 European Championship 2019-2020 si svolgeranno ad agosto in Germania, durante gamescom, mentre gli altri tornei Europei di ...

Annunciata la versione Nintendo Switch di What Remains of Edith Finch : Secondo quanto riportato sul listino del Nintendo eShop giapponese, What Remains of Edith Finch è atteso su Nintendo Switch a partire dal 4 luglio. Come riporta Nintendo Everything, What Remains of Edith Finch è una raccolta di racconti bizzarri di una famiglia dello stato di Washington.Nei panni di Edith, perlustrerai l'imponente casa dei Finch, in cerca di aneddoti mentre lei esplora la sua storia familiare e cerca di capire il motivo per cui ...