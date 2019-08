Meteo | quando entrerà in crisi l' estate 2019

Meteo - ci aspetta una tempesta di caldo e afa : ecco quando finirà : Tra domenica e lunedì il picco, ma al nord già domani le temperature scenderanno di qualche grado. Dopo Ferragosto caldo più...

Meteo - caldo agosto : quando finisce l’ondata di calore (e cosa dobbiamo aspettarci) : Le previsioni per i prossimi giorni parlano chiaro: continueremo a soffrire il caldo ancora per un po' e saranno giorni...

Sciame Meteorico delle Persedi : come - dove e quando vedere le stelle cadenti prima del picco durante la Luna dello Storione [INFO] : Quello delle “Lacrime di San Lorenzo” è uno degli spettacoli astronomici più attesi per ogni appassionato di osservazioni celesti, ma nel 2019 vedere lo Sciame meteorico delle Perseidi richiederà una tempistica molto attenta. Nonostante le Perseidi non siano il più grande spettacolo di stelle cadenti dell’anno nell’emisfero settentrionale (posto occupato invece dalle Geminidi di dicembre), sono comunque le stelle cadenti preferite da tutti, ...

Meteo - quando torna il caldo (quello vero) : luglio finisce con una "fiammata" : Prime avvisaglie nel weekend. Poi la vera fiammata sub-tropicale si avrà a partire dall'inizio della prossima settimana...

Previsioni Meteo per la seconda metà di Luglio : quando tornerà il caldo? La tendenza a lungo termine [MAPPE] : quando tornerà il caldo sull’Italia? E’ la domanda che in molti oggi, con l’estate in crisi proprio nel giorno del “giro di boa” della bella stagione arrivata a metà, si pongono alla luce del freddo anomalo che sta interessando il nostro Paese. Al Nord le temperature sono addirittura 10°C sotto le medie del periodo, e domani toccherà al Sud registrare il picco del freddo con scenari atmosferici tipicamente ...

Meteo - maltempo nel weekend : ma quando torna il caldo? «Estate in crisi fino a fine luglio» : Estate in crisi almeno fino alla fine del mese: dopo una settimana all'insegna del maltempo, con trombe d'aria e grandinate a mettere in ginocchio alcune parti dell'Italia, nemmeno il...

Previsioni Meteo Aeronautica - maltempo al Nord/ Milano e Roma : quando torna l'Estate : Allerta meteo Aeronautica: bollettino maltempo Protezione Civile, ondate di calore al Centro-Sud. Forti temporali in Toscana e Nord Italia

“Pericolose grandinate”. Meteo - breve tregua dal caldo : ma occhio ai temporali. Quando e dove : Il caldo oramai è arrivato, anzi, saremmo più corretti se dicessimo che fa parte di noi, siamo un tutt’uno, oramai. Eppure il torrido delle scorse settimane dovrebbe affievolirsi, la nostra penisola è pronta ad affrontare una situazione Meteorologica totalmente instabile. Le previsioni raccontano una mattinata tranquilla Giovedì 4 Luglio 2019, ma nel pomeriggio la situazione sembra ribaltarsi completamente lasciando spazio a numerose ...

Meteo - quando arriva il caldo torrido : temperature fino a 42° : Dopo i temporali e le grandinate delle scorse ore al Nord Italia, è in arrivo l'Anticiclone africano: ecco le previsioni...