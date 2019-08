M5s | i veri numeri del ribaltone Quanti sono i grillini pronti a tradire | equilibri

In Onda - Marco Minniti e la scomoda verità su Pd e M5s : "Due sconfitti". Potere e poltrone contro Salvini : Una verità molto scomoda da Marco Minniti. L'ex ministro degli Interni, in collegamento con David Parenzo e Luca Telese a In Onda su La7, avverte il suo partito, il Pd, tentato da un'alleanza con il Movimento 5 Stelle per un governo istituzionale di pochi mesi (come vorrebbe Matteo Renzi) o, peggio,

Crisi governo - Fedriga : “M5s veri traditori. Salvini sopporta insulti come ‘Higuain ingrassato’” : “Il M5s dice che noi della Lega siamo traditori? E’ come se la moglie che trova il marito in dolce compagnia a ripetizione decine di volte decidesse di lasciarlo e il marito dicesse che la moglie l’ha tradito perché l’ha lasciato. Ecco, quella dei 5 Stelle mi sembra una costruzione fantasiosa”. Sono le parole del presidente della Regione del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ospite de “L’aria che tira”, su La7. Il politico della Lega ...

Di Maio e gli altri big rischiano di andare a casa : per il M5s è l'ora della verità : Il Movimento dovrà decidere una volta per tutte se derogare o meno alla regole dei due mandati. Con la crisi di governo (e...

Giustizia : Verini - Lega e M5s due estremismi che si combattono : Roma, 1 ago. (AdnKronos) – “Alle risse quotidiane su Tav, Europa, sicurezza, manovra, autonomie, si è aggiunta quella sulla Giustizia, terreno di scontro incandescente tra Lega e 5 Stelle, due estremismi che si combattono”. Lo afferma Walter Verini, componente Pd della commissione Giustizia della Camera e Antimafia. ‘Da un lato ‘spiega- la Lega, che colpisce gli immigrati e strizza l’occhio a misure ...

Matteo Salvini - la Chirico e la verità su sessismo - Carola Rackete e Spadafora : "Il più virile nel M5s..." : E giustamente, dopo razzista, fascista e nazista, mancava solo l'epiteto di sessista per il Gran Cattivone Matteo Salvini. Non avendo più argomenti politici né voti per contrastarlo, ormai gli avversari la buttano sull'insulto gratuito, sul marchio d'infamia, sulla delegittimazione a priori e a pres