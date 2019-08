Inediti schizzi del Piccolo Principe ritrovati in Svizzera

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 17 agosto 2019) Sono statiin una vecchia casa nel nord della: sono deglideldi Antoine de Saint-Exupery. Qui erano conservati da un magnate immobiliare, in mezzo a decine di migliaia di opere d'arte. Acquistati più di 30 anni fa in un'asta in, i bozzetti sono stati conservati in una cartella di cartone e "sono in ottime condizioni" ha detto Elisabeth Grossman, curatrice della Fondazione per l'arte, la cultura e la storia di Winterthur, nel cantone di Zurigo.Il cartone conteneva tre disegni relativi al, l'opera di Saint-Exupery più letta al mondo: il bevitore sul suo pianeta, il boa che digerisce un elefante con annotazioni scritte a mano e ilcon la volpe; insieme anche una poesia illustrata con undisegno e una lettera d'amore scritta alla moglie Consuelo. Il collezionista del cantone di Zurigo ...

