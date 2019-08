Ewan McGregor torna Jedi | presto una serie tv su Obi-Wan Kenobi

Disney+ sta lavorando a una serie su Obi-Wan Kenobi - Ewan McGregor in trattative : Disney+ sta lavorando a una serie tv su Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor in trattative per tornare nei panni del noto personaggio dell’universo Star Wars Disney+ continua a mettere in campo l’artiglieria forte per rimpolpare il suo catalogo di serie tv originali disponibili nei prossimi anni. Se già c’è una lineup pronta di serie tv Marvel che si troveranno direttamente all’interno della nuova fase del Marvel Cinematic ...

