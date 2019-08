Calciomercato Milan | ipotesi prestito per Andrea Conti | il terzino è nel mirino di due

Fonte : milanworld

(Di venerdì 16 agosto 2019) In queste ultime due settimane dipotrebbe esserci una sorpresa in casa. Secondo quanto rivelato da Sky Sport, infatti,potrebbe lasciare i rossoneri. La dirigenza del club di via Aldo Rossi starebbe tentando di convincere l’exdell’Atalanta ad accettare una soluzione insecco. A tal proposito, la squadra che ha mostrato il maggior interesse perè il Parma. I ducali stanno cercando undestro e il profilo del calciatore delsarebbe il più gradito al direttore sportivo Daniele Faggiano. L’altra squadra interessata sarebbe il Werder Brema, che però non accetterebbe l’di unsecco. Ogni discorso, almeno per il momento, sembra essere campato in aria. La volontà di, già manifestata a Maldini e Massara, è quella di restare in rossonero e giocarsi le proprie carte per una ...

