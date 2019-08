Aereo colpito da gabbiani | pilota eroe atterra in un campo di grano e salva

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 16 agosto 2019) Tanta paura e tragedia sfiorata in Russia dove un Airbus A321 con 233 persone a bordo è stato costretto a unggio di emergenza dopo esser statoda uno stormo di uccelli. L’to in undivicino a Mosca: 23 i feriti, nessuno dei quali in gravi condizioni.Secondo la Federazione russa dell’aviazione civile, l’della compagnia aerea Ural Airlines è statoda uno stormo dial momento del decollo dall’aeroporto Zhukovsky, un sobborgo della capitale. I 226 passeggeri e 7 membri dell’equipaggio erano a bordo dell’, che operava sulla rotta per Simferopol, la principale città della penisola ucraina di Crimea, annessa nel 2014 dalla Russia. I tanti uccelli finiti nei motori dell’hanno provocato “significative interruzioni nel funzionamento”, ...

