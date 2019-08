Ultime Notizie Roma del 15-08-2019 ore 18 | 10

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 15 agosto 2019)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione giovedì 15 agosto buon Ferragosto dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno politica in primo piano pile 20 agosto sfiducia il premier annuncia Matteo Salvini stiamo facendo il possibile perché gli italiani passano a votare nessun governo strano prima si vota meglio è una poltrona lo faccia per coerenza l’invito dei 5 Stelle mentre il reddito di cittadinanza e di nuovo argomento disk PS riconosco molto bene il presidente cinese XIII è un grande leader che ha molto rispetto per il suo popolo è anche un bravo uomo in un affare difficile lo zero dubbi sul fatto che se il presidente si vuole risolvere rapidamente è umanamente il problema di non Kong può farlo incontro personale lo Twitta il presidente americano Trump A proposito della crisi ad Hong Kongun incontro tra i due leader e poi aggiunge che la cena vuole Certamente ...

