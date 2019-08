Tra Salvini e Conte ora lo scontro è epistolare

Alessandro Di Battista : "Salvini ministro del Tradimento - adesso non sa cosa fare" : Alessandro Di Battista interviene su Facebook con un duro post contro il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Chiamandolo “ministro del tradimento”. Il ministro del tradimento inizia a dare cenni di pentimento. Infatti ha appena dichiarato: «non ho mai detto a Conte di voler staccare la spina al governo». Forse gli sta passando l’hangover provocato dalla settimana “papeetiana” o forse una ...

“Collaborazione sleale” - “ConTrasto i reati” - lite Conte-Salvini a suon di lettere : Il premier al ministro dell’Interno: «La tua foga politica e l’ansia di comunicare ti hanno indotto a slabbrature istituzionali”». La replica: «Difendo i confini»

Lo scontro epistolare Tra Conte e Salvini : Bolla il comportamento del suo ministro dell'Interno sul caso Open Arms come l'"ennesimo" e "inaccettabile" "esempio di sleale collaborazione" e anche se il governo è ormai agli "sgoccioli" rimprovera al titolare del Viminale "strappi istituzionali" dettati dalla "foga politica e dall'ansia di comunicare". Lo scontro tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini è al calor bianco. A meno di una settimana dall'intervento che terrà in Senato, ...

Matteo Salvini - dietrofront Lega? Nel partito girano sTrane voci : cosa può accadere dopo la sfiducia a Conte : Tutto, su quello che accadrà dopo il 20 agosto, sembra in continua evoluzione. Ora si prospetta anche un'altra ipotesi, quella di un contratto bis tra Lega e M5s per andare avanti con il governo gialloverde. A far presagire questa possibilità è - secondo Il Giornale - una dichiarazione del ministro

Castel Volturno - gavettoni contro Salvini ma lui enTra dal retro. “Qui - non sarà mai il benvenuto” : Per la visita di Ferragosto del ministro dell’Interno Matteo Salvini a Castel Volturno, in provincia di Caserta, i manifestanti hanno preparato gavettoni e caricato pistole d’acqua. Salvini, che nel comune casertano doveva partecipare a un Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha scelto di entrare da un ingresso secondario. I contestatori allora hanno preso di mira le Forze dell’Ordine e una decina di simpatizzanti leghisti, contro i ...

Conte al conTrattacco : "Da Salvini ennesima sleale collaborazione" : Giuseppe Conte scrive una lunga lettera a Matteo Salvini sul caso Open Arms. Il presidente del Consiglio, tramite il proprio profilo Facebook istituzionale, sottolinea che da parte del ministro dell’Interno c’è stato “un chiaro esempio di sleale collaborazione, l’ennesima a dire il vero, che non posso accettare”. Conte evidenzia come il leader del Carroccio, che ha deciso di staccare la spina all’esecutivo gialloverde, abbia ormai reso ...

Salvini contro Trenta : "Umanità non vuol dire aiutare Ong e Trafficanti. Serve un governo forte" : Nonostante oggi sia impegnato alla Scuola forestale dei carabinieri di Castel Volturno per il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, il ministro dell'Interno Matteo Salvini questa mattina si è scatenato su Facebook, anche mentre la riunione era già cominciata e dunque è presumibile pensare che sia stato il suo staff a occuparsi dei post da pubblicare contro la decisione della ministra della Difesa Elisabetta Trenta di ...

Open Arms - Conte contro Salvini : ?sleale collaborazione - troppi sTrappi istituzionali : Il premier in una lettera aperta a Salvini: il tema immigrazione non si riduce a “porti chiusi”, sui migranti serve soluzione europea e non intransigenza. Il Tar Lazio dà il via libera allo sbarco della Open Arms, Salvini dice no. Ma Trenta e Toninelli non firmano il divieto voluto dal?Viminale

Migranti - Open Arms a Lampedusa. Conte contro Salvini : sleale collaborazione - troppi sTrappi istituzionali : I giudici amministrativi accolgono il ricorso della Ong: vizio di eccesso di potere e violazione delle norme di diritto internazionale. La nave con a bordo 147 persone attende un porto sicuro da giorni. Salvini: no allo sbarco. La ministra Trenta: non firmo in nome dell’umanità

Open Arms - Matteo Salvini bulldozer contro la Trenta : "Umanità non è aiutare Ong e Trafficanti" : "Umanità non significa aiutare trafficanti e ong". Matteo Salvini risponde così alla presa di posizione della ministra della Difesa Elisabetta Trenta, che ha spiegato di non aver firmato il decreto di divieto di sbarco della Open Arms per "ragioni di umanità". La nave da qualche ora è alle porte di

