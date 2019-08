Pedemontana Veneta | il pasticcio del casello fantasma di Montecchio In programma da 20

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2019) Ildi unto vent’anni fa, i cui lavori di realizzazione non sono ancora stati assegnati. Una palla al piede per la più importante opera cantierata in corso di realizzazione in Italia, ovvero la superstrada a pagamento, che dovrebbe collegare la A4, all’altezza diMaggiore, in provincia di Vicenza, con la A27 all’altezza di Spresiano, in provincia di Treviso. Il condizionale è quantomai d’obbligo perché quelcostituisce una delle porte d’ingresso dell’arteria lunga 95 chilometri, visto che raccoglie il flusso di veicoli da e verso Milano. Il problema è che quell’accesso non c’è, i lavori non sono ancora stati assegnati, ben che vada arriverà con grande ritardo. E’ il protagonista di un racconto dell’assurdo in cui nessuno sembra disposto ad assumersi le ...

