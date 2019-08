Non mi fido di Sergio Mattarella Vuole fare il bis al Colle

Di Maio : "Non mi fido di Salvini La sua è una mossa disperata" : "Dopo quanto successo l'otto agosto, chi può dare ancora credito alla sua parola? Quello che dice non conta più nulla". Dura replica di Di Maio a Salvini sul taglio dei parlamentari Segui su affaritaliani.it

Elvo Zornitta : "Per 5 anni mi credettero Unabomber e mi rovinarono la vita. Ora abito in una casa blindata : Non mi fido più di nessuno" : “Non mi fido più di nessuno, quell’indagine per me è stata devastante”. Sono le parole di Elvo Zornitta, ingegnere friulano accusato per cinque anni di essere Unabomber, il bombarolo che negli anni Novanta e Duemila seminò il terrore nel Nord Est italiano. Oggi l’uomo, prosciolto dalle accuse, si racconta a Sette - Corriere della Sera.Attualmente Zornitta vive in una casa blindata, tra chiavistelli e ...

Salvini : «Non c'è un'altra maggioranza - mi affido alla saggezza del Presidente della Repubblica» : Matteo Salvini è tornato a Roma per incontrare i i parlamentari della Lega, e al termine dell'assemblea con i parlamentari leghisti in un hotel romano ha affermato: «Mi...

Salvini : «Non c'è un'altra maggioranza - mi affido alla saggezza del Presidente della Repubblica» : Matteo Salvini è tornato a Roma per incontrare i i parlamentari della Lega, e al termine dell'assemblea con i parlamentari leghisti in un hotel romano ha affermato: «Mi...

Simone Biles : «Ancora Non mi fido di chi Non ci ha protette dagli abusi» : Simone Biles Simone Biles Simone Biles Simone Biles Simone Biles Simone Biles Simone Biles Simone Biles Simone Biles Simone Biles Simone Biles Ha le lacrime agli occhi Simone Biles quando le domandano di un tweet che ha scritto. Il tema è quello che tiene banco da due anni ormai nel mondo della ginnastica americana e non ha niente di sportivo: gli abusi ai danni delle atlete da parte del medico Larry Nassar e il mancato controllo da parte della ...

Il 60% dei bambini Non viene adottato e Non torna a casa. Colpa dell'affido sine die : Nello scandalo di Bibbiano, tra casi unici ed episodi drammatici, è emersa anche una falla del sistema di adozione italiano. Una pratica che non costituisce una rarità, ma un problema ormai cronico: l'affido a tempo indeterminato. Nel caso di specifico di Bibbiano, in un'intercettazione telefonica, Federica Anghinolfi, responsabile del servizio sociale integrato dell'Unione di Comuni della Val d'Enza, prospettava affidi a tempo indeterminato ai ...