Lettera Conte a Salvini | “Hai davanti una lunga carriera politica Per molti è potere

Crisi - la Lettera di Conte a Salvini : “Hai davanti una lunga carriera politica. Molti l’associano al potere. Per me è un’enorme responsabilità” : Gentile Ministro dell’Interno, caro Matteo, ti scrivo questa lettera aperta perché il caso della nave Open Arms domina ormai le prime pagine dei giornali e perché sono costretto a constatare che anche la corrispondenza d’ufficio tra la Presidenza del Consiglio e il Viminale viene poi riportata sui giornali e allora tanto vale renderla pubblica all’origine, per migliore trasparenza anche nei confronti dei cittadini. Ti ho scritto ier l’altro una ...

Lettera aperta di Conte a Salvini : “Da te inaccettabile sleale collaborazione” : Il premier al ministro dell’Interno: «La tua foga politica e l’ansia di comunicare, tuttavia, ti hanno indotto spesso a operare “slabbrature istituzionali”, che a tratti sono diventati veri e propri “strappi istituzionali”».

Sicurezza bis - Mattarella firma il decreto ma rileva due criticità : “Rilevanti perplessità”. E invia una Lettera a Conte - Fico e Casellati : Sergio Mattarella ha firmato il testo che converte in legge il decreto Sicurezza bis, ma ha rilevato nel provvedimento patrocinato dalla Lega due criticità. Il Presidente della Repubblica ha Contestualmente inviato una lettera al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e ai presidenti delle Camere, Roberto Fico ed Elisabetta Casellati. I Contenuti del decreto “appena promulgato sono stati, in sede di conversione, ampiamente modificati dal ...

Autonomia - Conte tenta di ricucire dopo la Lettera di Zaia e Fontana : Distanti in tutto, anche geograficamente, Giuseppe Conte, Matteo Salvini e Luigi Di Maio si preparano alla settimana che potrebbe segnare la crisi del governo. E l'incidente che potrebbe portare...

Autonomia - la Lettera di Conte agli italiani : “Basta insulti - non è una bandiera da sventolare” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si rivolge ai cittadini di Lombardia e Veneto con una lettera in cui chiede a tutti di abbassare i toni ed evitare gli insulti sul tema delle autonomie. "Per me l’Autonomia non è una bandiera regionale da sventolare, ma una riforma che farà bene a voi e all’Italia intera", scrive Conte.Continua a leggere

