CorSport | Llorente vuole 3 | 5 milioni a stagione e 4 di commissione al fratello agente

CorSport : Nei pensieri della Lazio spunta Llorente. La pista diventa affollata : Una tentazione possibile, ma difficilmente realizzabile. Definisce così, il Corriere dello Sport, la suggestione che si è fatta largo nella Lazio: Llorente. A Inzaghi piacerebbe molto, ma è un colpo che richiederebbe un grande sforzo economico. “Lo spagnolo è svincolato, per convincerlo a firmare bisogna riconoscergli un contratto ricco, si accontenterebbe di 3,5 milioni netti all’anno per tre stagioni (operazione, al lordo, di 10 milioni ...

CorSport : Llorente pensa alla lusinga Napoli (e alla Champions) : Il fatto che il Napoli si interessi a lui, a 34 anni suonati, per Fernando Llorente è una lusinga. Oltre che una bella botta di autostima, scrive il Corriere dello Sport. Una tentazione, di certo. Llorente, parametro zero, ha la possibilità di scegliere, però. Il suo non è un orizzonte limitato in quanto a prospettive. Per il Napoli è sicuramente un’occasione. Scrive il Corriere dello Sport: “non ha costi esagerati, se non ...

CorSport : Giuntoli all’attacco su Llorente : Sprint del Napoli su Llorente. Il Corriere dello Sport racconta che Giuntoli ha avvicinato il management di Llorente, svincolato del Tottenham. L’attaccante ha una esperienza sufficiente a “fare da tutor a Milik” ma anche “quella sensibilità che gli consentirebbe di calarsi nel ruolo di riserva (di lusso) d’una squadra che aspetta anche gol part-time”. Llorente costituirebbe uno strappo alla filosofia del Napoli, che punta decisamente sui ...

CorSport : Llorente chiede 4 milioni. Per il Napoli sono troppi per un last minute : Tra le alternative vagliate dal Napoli per l’attacco c’è anche lo svincolato Llorente. Potrebbe essere un last minute nella corsa ai rinforzi nel reparto offensivo, qualora la trattativa per Lozano non andasse in porto per intoppi dell’ultima ora. Lo spagnolo, però, ha un costo consistente. chiede un triennale da 4 milioni. E poi ha 34 anni e De Laurentiis preferirebbe un attaccante giovane. Inoltre, dopo il tramonto dell’operazione ...