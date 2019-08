Chiara Ferragni e Ferragosto in barca con la sorella | Fedez | gli amici e una paella

Chiara Ferragni e il vestito "sbagliato". I fan in rivolta : «Cattivo gusto - ma che ti sei messa?!» : Un vestito poco apprezzato e i fan si scatenano contro Chiara Ferragni. Chiara sta trascorrendo delle lunghe vacanze assieme al marito Fedez e al figlio Leone e come fa spesso ha postato uno scatto...

Chiara Ferragni e Fedez - conto salato dopo la serata a Ibizia. L’influencer commenta : “E non c’era neanche la mia acqua” : Si sa, il momento del conto da pagare è sempre cruciale e può riservare sorprese. Ne sanno qualcosa Chiara Ferragni e Fedez, immortalati con le facce tra il perplesso e l’affranto mentre guardano lo scontrino appena presentatogli dal locale in cui hanno passato la serata assieme agli amici. La coppia si trova infatti in vacanza ad Ibiza con il piccolo Leone e molti volti noti dei social, tra cui lo youtuber Luis-Sal, e, tra gite in barca e ...

Chiara Ferragni organizza Capodanno e Fedez la prende in giro su Instagram : «Anche le vostre mogli lo stanno già organizzando?» : Fedez disperato per le decisioni della moglie. In un video ironico su Instagram il rapper parla del fatto che Chiara Ferragni sta già pensando alle prossime vacanze e a pochi giorni dalla fine...

Fedez e Chiara Ferragni - mani sul sedere/ La foto hot e i nuovi progetti con Luis Sal : Fedez e Chiara Ferragni in vacanza a Ibiza. Dalla foto hot con le mani sul sedere ai nuovi progetti lavorativi con Luis Sal

Chiara Ferragni? Non avete visto sua madre : Marina di Guardo sexy ad Aruba - bikini atomico a 58 anni : Formosa, provocante, tatuata. Adesso capiamo da chi Chiara Ferragni ha ereditato il sex appeal. Lei è Marina di Guardo, cremonese 58enne, scrittrice erotica. E soprattutto mamma dell'italiana più cliccata del mondo. La donna, che ha altre due figlie, racconta Chiara nel film a lei dedicato che sarà

