US Open – Arriva un forfait pesante | Juan Martin Del Potro non ci sarà

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 14 agosto 2019) La notizia era nell’aria da tempo, mancava solo la confermata nelle ultime ore:Delsalterà gli USGli USperdono un grande protagonista.Delnon parteciperà allo quarto e ultimo Slam dell’anno, in programma dal 26 agosto sui campi in cemento di New York. L’argentino, attuale numero 12 della classifica ATP, non ha ancora pienamente recuperato dall’operazione al ginocchio alla quale si è sottoposto lo scorso giugno e non potrà difendere i punti conquistati in finale lo scorso anno, nella quale si arrese solo a Novak Djokovic. SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE: >> Per iOS >> Per Android L'articolo USunDelnon ciSPORTFAIR.

