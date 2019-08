Rolling Thunder Revue di Scorsese | storie di ordinaria bugia

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Non ho mai capito questa fissazione per l'aderenza totale con la verità. Come se fosse lì, e solo lì, l'indice di onestà di chi scrive. Scrivere è esercitare una mediazione tra realtà e finzione, sempre. E soprattutto scrivere è chiedere un atto di fede. Chi legge, dall'altra parte di una pagina, di uno schermo, forse più spesso, oggi, si deve fidare di chi scrive. Perché chi scrive ha deciso di raccontare qualcosa, direttamente o attraverso una evocazione poetica, e nel farlo ha optato la famosa mediazione di cui sopra, andando a scegliere non solo le parole adatte per farlo, ma anche la modalità adatta per farlo. Non è questa la sede, e ci mancherebbe pure altro, la Holden vi sfilerebbe fior di quattrini per spiegarvi tutto ciò, ma decidere di partire per un articolo, faccio un esempio, su, il film che Martinha dedicato all'omonimo tour di Bob ...

walter56235084 : Altro passo falso...........BOB DYLAN e LA ROLLING THUNDER REVUE lo fece quasi cinquant'anni fa!!!!! Si dia una reg… - eggmork : RT @wayvore: rolling thunder è proprio da yangyang mi sto per sentire male - wayvore : rolling thunder è proprio da yangyang mi sto per sentire male -