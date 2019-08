Robert Pattinson | la storia con Suki Waterhouse continua a gonfie vele

«The Lighthouse» - il misterioso trailer con William Dafoe e Robert Pattinson : Un racconto nero che ricorda le allucinazioni di Edgar Allan Poe, con ambientanzioni che ammiccano a Melville: è la prima suggestione dalla visione del trailer di The Lighthouse, appena rilasciato da A24, complice senza dubbio anche il fatto che è girato in bianco e nero su pellicola a 35mm. The Lighthouse tra i titoli più attesi della seconda metà dell’anno: il regista è Robert Eggers, acclamato regista di The ...