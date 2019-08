“Perfetta” Emily Ratajkowski non si ferma più | arriva il nuovo scatto senza veli

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Il nome autentico, vero, èma per molti è solamente Emrata. Per altri ancora basta guardare una foto del suo corpo scultoreo, del suo lato b famosissimo, delle sue curve irreali, per capire di chi si sta parlando. È una delle donne più belle, più desiderate e più sensuali del pianeta e non la smette un attimo di pubblicare scatti roventi sulla sua pagina di Instagram. E per fortuna si è riusciti a bloccare una delle sue Stories. Lo sapete bene, questo tipo di foto durano solo 24 ore, dopo le quali scompaiono per sempre. Sarebbe stato un vero e proprio peccato mortale, visto il soggetto in questione. Perché anche in questo casonon si è limitata a scattarsi una foto, ha deciso di spogliarsi completamente, di posare tutta nuda e mettere solo un disegnino davanti alle sue parti più hot. La foto, che potete trovare più in basso, è da perdere i sensi. ...

