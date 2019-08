Little Town Hero potrebbe essere il nome definitivo dell' RPG di Game Freak | sviluppatori

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 14 agosto 2019)Inc. ha fatto domanda quest'estate per la registrazione di "", probabiledel suo RPG in via di sviluppo.Il gioco era stato annunciato precedentemente lo scorso anno con ilprovvisorio "". Durante il breve trailer mostrato in un Nintendo Direct,sembra sia un gioco di ruolo strategico in cui i giocatori possono arruolare altri abitanti del villaggio per combattere una serie di minacce.Attualmente non sappiamo molto altro di questo gioco, ma è ipotizzabile l'arrivo di nuovi dettagli magari con un Nintendo Direct futuro, visto che ilsembrastato ufficializzato.Leggi altro...

