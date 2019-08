Inquinamento | l’esposizione prolungata ha gli stessi effetti di un pacchetto di sigarette

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 14 agosto 2019) L’esposizioneall’atmosferico può determinare problemi ai polmoni, come se si fumasse ogni giorno undi: lo ha scoperto una ricerca pubblicata sul “Journal of the American Medical Association”, riportata dall’Independent. I ricercatori hanno studiato come l’esposizione a 4 dei principali agenti inquinanti ha condizionato, nel corso di 10 anni, la salute dei polmoni in 7.071 adulti tra i 45 e gli 84 anni in 6 città degli Stati Uniti. Gli studiosi hanno misurato i livelli di particolato, ossido di nitrogeno, CO2 e ozono fuori dalle case dei partecipanti e hanno poi rilevato lo sviluppo di enfisemi o il declino della capacità polmonare. Si è scoperto che la principale associazione è stata tra alti livelli di ozono e declino delle capacità polmonari. L’aumento dei livelli di ozono era connesso con ...

