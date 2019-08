Incendi | si allarga il fronte nel Nuorese | case evacuate

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Persistono le fiamme a Torpè, in località Monte Nurre, in Sardegna dove gli, secondo un bilancio ancora provvisorio, hanno già divorato 200 ettari di bosco. Gli uomini della Protezione civile hanno deciso, in via precauzionale, di evacuare diverse abitazioni, sia in campagna che alla periferia del paese. Al primo Canadair attivato in mattinata se ne sono aggiunti altri due, e un quarto e’ pronto a partire per evitare che le fiamme, alimentate dal forte vento di maestrale, si propaghino ulteriormente. A dar loro manforte ci sono anche due elicotteri e il super Puma della flotta regionale. Difficile il lavoro delle squadre a terra a causa della zona particolarmente impervia: stanno operando decine di uomini dei vigili del fuoco, corpo forestale, agenzia Forestas e protezione civile. L'articolo, siilnel...

