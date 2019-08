Genova,Pm: ponte poteva restare aperto?

Le indagini sulle cause del crollo delMorandi dovrebbero concludersi entro i primi mesi del 2020,ha detto il procuratore capo diCozzi sottolineando che a dicembre sarà depositata la perizia sul crollo. "La prima risposta da dare è:nelle condizioni in cui era ilera idoneo a quel traffico senza limitazione", la "parte più importante è accertare seessere tenuto",ha spiegato Cozzi, "Tutto il resto è importante ma non prioritario", ha aggiunto.(Di mercoledì 14 agosto 2019)