Fortnite | nel negozio appare la skin di Bonesy leggermente modificata | i fan insorgono

Fortnite : polemiche per il mech B.R.U.T.O. introdotto nella Stagione 10 : La Stagione 10 di Fortnite ha aggiunto, tra le altre cose, un mech pilotabile da due giocatori, il B.R.U.T.O. , che sta mettendo alla dura prova la pazienza dai giocatori.Il problema a parere di molti è l'immensa potenza offensiva del mech : può sparare ben dieci missili alla volta, schiacciare gli altri giocatori come se nulla fosse e abbattere edifici e costruzioni in pochissimi secondi. In parole povere, allo stato attuale i giocatori che ...

Addio sfide gratis nella Stagione 10 di Fortnite : le Missioni del Pass Battaglia dividono la community : Come promesso da Epic Games, la Stagione 10 di Fortnite è finalmente iniziata nella giornata di ieri, primo agosto. E lo ha fatto mettendo sul piatto una buona dose di novità, non solo per la giocatissima Battaglia Reale, ma anche per Salva il Mondo e la Modalità Creativa - trovate tutti i dettagli nel nostro articolo dedicato a questo link. Con l'aggiornamento, poi, è stato introdotto anche il Pass della Battaglia X, come sempre a pagamento ...