C’è una ‘rana’ d’argento sul palco di Policoro | Jovanotti accoglie Benedetta Pilato | ma

Nadia Toffa - Enrico Lucci rompe il silenzio : “C’era una cosa che la faceva stare male” : Martedì 13 agosto è morta Nadia Toffa. La notizia è arrivata da un post commosso pubblicato dalle Iene su Facebook. “E forse ora qualcuno potrebbe pensare che hai perso, ma chi ha vissuto come te, NON PERDE MAI. Hai combattuto a testa alta – hanno scritto le Iene sul social, pubblicando anche una foto della Toffa – col sorriso, con dignità e sfoderando tutta la tua forza, fino all’ultimo, fino a oggi. D’altronde nella vita hai ...

C’è solo una persona in Italia a cui interessa questo articolo : Quella che ieri ha vinto 209 milioni al SuperEnalotto e ora deve capire cosa fare: ma per fortuna ci siamo qui noi

Vuelta a España 2019 - la Jumbo-Visma con il doppio capitano Roglic-Kruijswijk. E C’è una cronometro a squadre per fare la differenza : Primoz Roglic è senza ombra di dubbio uno dei grandi favoriti della Vuelta a España. Il ciclista della Jumbo-Visma potrà contare anche sul lavoro di Steven Kruijswijk. Quest’ultimo potrebbe assumere i gradi di capitano nel caso in cui lo sloveno dovesse avere qualche problema. In qualsiasi caso la Jumbo-Visma potrà contare su due corridori di altissimo profilo. Questo potrebbe condizionare anche lo sviluppo tattico delle altre squadre. ...

Vuelta a Espana 2019 - la Jumbo-Visma con il doppio capitano Roglic-Kruijswijk. E C’è una cronometro a squadre per fare la differenza : Primoz Roglic è senza ombra di dubbio uno dei gradi favoriti della Vuelta a España 2019. Il ciclista della Jumbo-Visma potrà contare anche sul lavoro di Steven Kruijswijk. Quest’ultimo potrebbe assumere i gradi di capitano nel caso in cui lo sloveno dovesse avere un qualche problema. In qualsiasi caso la Jumbo-Visma potrà contare su due corridori di altissimo profilo. Questo potrebbe condizionare anche lo sviluppo tattico delle altre ...

Brad Pitt alla prima di C’era una volta a Hollywood : Fan in delirio a Città del Messico per Brad Pitt. L'attore si è presentato alla prima del film C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino con un completo color sabbia e cappello tipo Panama in paglia. Sorridente e elegantissimo non si è sottratto alle richieste dei moltissimi messicano che gli hanno chiesto autografi e gli immancabili selfie.

Mercato Serie A – Allarme “musi lunghi” - C’è una deadline : Mercato Serie A – Il direttore de Il Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha pubblicato un editoriale in cui fa riflettere su quanto possa essere pagante andare contro gli attacanti scontenti. Mercato Serie A – Zazzaroni accende i riflettori sui musi lunghi di attaccanti come Icardi e Dzeko che vogliono lasciare i rispettivi club. Nella girandola c’è anche il Napoli, il presidente De Laurentiis non ha mai nascosto il suo ...

C’è una cura per ebola : Due nuovi trattamenti hanno ridotto i tassi di mortalità anche al 6 per cento: potrebbero essere decisivi per fermare la gravissima epidemia in Congo

Arsenal – Non C’è pace per Ozil e Kolasinac : i due calciatori in una sfida tra bande a Londra - scortati 24 ore su 24 : Paura per Ozil e Kolasinac: arrestati due uomini con atteggiamenti sospetti attorno all’abitazione del tedesco, i calciatori dell’Arsenal scortati dalla polizia E’ passato meno di un mese dallo spiacevole e spaventoso episodio che ha visto coinvolti Ozil e Kolasinac: i due calciatori dell’Arsenal erano stati aggrediti da teppisti armati di coltello. Non c’è pace per i due calciatori: secondo il Sun sembra che ...

Volley - Preolimpico 2019 : Italia-Serbia - gli slavi ai raggi X. Una corazzata che fa paura - ma C’è qualche punto debole : Italia-Serbia, la partita più importante dell’anno: tutto o niente. Le due squadre si affronterannno questa sera (ore 21.15) al PalaFlorio di Bari nel match che mette in palio la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: chi vince stacca il biglietto per il Giappone, chi perde verrà rimandato al difficile torneo europeo di gennaio 2020 dove sicuramente ci saranno Francia, Slovenia, Belgio, Germania e verosimilmente anche l’Olanda. ...

Ragazzo ordina una cena a domicilio ma quando apre il pacco non trova il cibo - quello che C’è lo fa restare senza fiato : Un Ragazzo americano ha ordinato a domicilio delle ali di pollo e quando il pacco è arrivato a casa l’ha aperto e non ha creduto a ciò che i suoi occhi vedevano: non ali di pollo ma tanti soldi. Il Ragazzo si era rivolto ad una catena , la Domino’s. Il Ragazzo ha raccontato così ciò che gli è accaduto: “ Ho finito di lavorare molto tardi, e quando sono tornato a casa ho trovato il denaro nella scatola della consegna. Mi sono strofinato gli ...

Una persona ha sparato in una moschea di Oslo - in Norvegia : C’è un ferito : Una persona ha sparato in una moschea di Oslo, la capitale della Norvegia. La polizia ha detto di avere arrestato il sospettato. Una persona è stata ferita, ma delle sue condizioni non si hanno notizie certe, ha scritto AFP. La

A Copenhagen C’è stata un’esplosione in una centrale di polizia - la seconda in meno di una settimana in città : A Copenhagen, la capitale della Danimarca, c’è stata un’esplosione in una centrale di polizia: è stata la seconda esplosione in meno di una settimana in città, dopo quella di martedì alla sede dell’Agenzia delle entrate. L’esplosione di oggi, avvenuta poco

C’è un secondo carabiniere indagato per la foto di Natale-Hjorth bendato e ammanettato in una caserma di Roma : La procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati il carabiniere sospettato di avere scattato la foto di Christian Gabriel Natale-Hjort ammanettato e bendato in una caserma di Roma. Il reato contestato sarebbe reato di rivelazione segreto d’ufficio. La procura aveva

C’è una vodka prodotta a Chernobyl (ma tranquilli - non è radioattiva) : (foto: università di Portsmouth) Il suo nome potrebbe rivelarsi una geniale scelta commerciale, oppure un totale fallimento: fatto sta che la prima vodka realizzata nell’area contaminata intorno alla centrale di Chernobyl, nonché il primo prodotto alimentare in assoluto della zona dal 1986 in poi, è stata chiamata Atomik. Il distillato, nato come esperimento scientifico finanziato con fondi governativi ucraini, è pronto a diventare un ...