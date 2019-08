Abiti provocanti vietati | botta e risposta tra l' attore Gassman e il sindaco di Massa

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Qualche giorno fa a(provincia diCarrara) è stato approvato il regolamento comunale. Le nuove norme vietano, tra le altre cose, di vestire in maniera indecorosa ed indecente. L'romano Alessandron, su Twitter, ha attaccato l'amministrazione leghista e ha lanciato l'hastang #ricoveratelaSindaca. In realtà, il primo cittadino del comune toscano non è una donna, ma un uomo (Francesco Persiani) e subito ha replicato parlando di strumentalizzazione. Il nuovo regolamento Mercoledì 24 luglio, nel corso del’ultima seduta del Consiglio Comunale di, si è approvato il nuovo regolamento di Polizia municipale. La nuova normativa, è stata presentata dai capigruppo di maggioranza Nicola Martinucci, Giovanbattista Ronchieri, Alessandro Amorese e Antonio Cofrancesco come un documento molto importante per l’inserimento della nuova legge relativa al Daspo Urban (volto a ...

Chibi972 : La Sindaca di Massa vieta ai cittadini di indossare abiti provocanti - ENTORNOi : A Massa vietati gli abiti provocanti, polemica sul web - cesarebrogi1 : RT @novasocialnews: A Massa vietati gli abiti provocanti, ma Alessandro Gassman non ci sta e lancia l'hashtag: '#ricoveratelaSindaca' #nova… -