Violenti scontri all' aeroporto di Hong Kong Pechino muove truppe al confine

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 13 agosto 2019)non vola più. L’resta il luogo centrale della protesta e diventa per la prima volta terreno di scontro fra manifestanti e polizia. Con la governatrice Carrie Lam che alza i toni ed esorta chi protesta a “evitare l’abisso”, mentresegue con crescente irritazione il prolungarsi della situazione. Almeno cinque mezzi carichi di poliziotti in assetto antisommossa sono arrivati allo scalo dove migliaia di dimostranti avevano proseguito la loro protesta per la democrazia e avevano nuovamente bloccato l’. Le immagini mostranotra i manifestanti e le forze di polizia. Secondo la Cnn i dimostranti avrebbero eretto barricate per bloccare l’ingresso alle forze di sicurezza e gli agenti hanno reagito sparando gas urticanti e spray al peperoncino. È la prima volta che la polizia arriva ...

