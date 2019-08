Salvini vuole vedere se il M5S bluffa

Cosa vuole Flavio Briatore col suo Movimento del Fare (spoiler : un posto alla corte di Salvini) : Flavio Briatore prova a entrare nel dibattito politico in piena crisi di governo, lanciando il Movimento del Fare, ovvero "un gruppo di persone e personalità che metteranno la loro esperienza e le loro competenze a disposizione degli Italiani". Cosa significa? Politicamente nulla, concretamente un think thank che punta a qualche poltrona nella prossima legislatura.Continua a leggere

Matteo Salvini - il delirio dentro il Pd : "Sapete perché vuole votare il 27 ottobre?". L'ombra di Mussolini : Nel Pd in pieno delirio da crisi di governo rispolverano il vecchio cavallo di battaglia: Matteo Salvini come Benito Mussolini. Un retroscena del Corriere della Sera riporta come tra i dem ci sia la convinzione che dietro l'accelerazione della Lega, che vorrebbe sfiduciare Giuseppe Conte già il 14 f

Il «blitz» di Casellati ricompatta il centrodestra Perché Salvini vuole sfiduciare Conte prima di Ferragosto : La presidente del Senato è stata accusata dal Pd, dai 5 Stelle e dalla sinistra del gruppo Misto di aver calpestato il regolamento. Salvini spera di accelerare la soluzione della crisi e di votare la mozione di sfiducia a Giuseppe Conte il 14 agosto

Luigi Di Maio prende in giro l'Italia : "M5s non si siederà mai con Renzi. Ecco perché Salvini vuole la crisi" : Volta la faccia al Pd, Luigi Di Maio, ma fine di ignorare la volontà della stragrande maggioranza dei suoi parlamentari: quello di un patto tra M5s e dem per non far terminare la legislatura ora e mandare tutti a casa. Il vicepremier e leader grillino, in diretta via Facebook, assicura che "l'M5s no

Di Maio : "Salvini sleale e irresponsabile. Nessuno si vuole sedere al tavolo con Renzi" : "Salvini è stato sleale e la Lega pagherà questa scelta". Luigi Di Maio è tornato a condannare il tradimento di Matteo Salvini, che ha deciso di voltare le spalle a questo Esecutivo invocando nuove elezioni per non dover più condividere l'agenda del programma con i 5 Stelle. Per Di Maio quanto sta avvenendo ha "dell'incredibile" e il responsabile è solo Matteo Salvini che ha scelto di diventare "sleale nei confronti del contratto di Governo ...

Salvini da Taormina : chi perde tempo vuole solo salvare la poltrona : Salvini: Chi perde tempo in una situazione delicata come questa lo fa unicamente per salvare la poltrona, non ci sono scuse di manovre

Crisi - Salvini : “Renzi vuole fare un accordo con Grillo e Di Maio? Non vogliono mollare la poltrona” : “Renzi vuole fare un accordo con Grillo e Di Maio? Per carità, ognuno è libero di fare quello che vuole. Non vogliono mollare la poltrona. Penso che gli italiani meritino di avere velocemente un parlamento eletto e un governo dalle idee chiare. E noi siamo pronti”. Da Soverato in provincia di Catanzaro, il ministro dell’Interno Matteo Salvini invita deputati e senatori ad andare a Roma per far cadere il governo: “I parlamentari se ...

Crisi di Governo - Salvini sfida pure Bruxelles : “Faremo la flat tax anche se l’Ue non vuole”. La Lega prepara la sua manovra in deficit : Non c’è solo la giustizia nel mirino del vicepremier Matteo Salvini. Il leader leghista detta la linea dei pieni poteri anche sui conti pubblici. Dalla Puglia l’avvertimento durante il comizio di Peschici: “Abbiamo smontato la legge Fornero. Il prossimo Governo garantirà, dopo 41 anni di lavoro, la pensione, perché è un sacrosanto diritto. Diritto alla pensione, taglio delle tasse a lavoratori e imprenditori. Queste sono misure ...

Governo : Mirabelli - ‘Salvini a luglio al Papeete e ora vuole si lavori ad agosto’ : Roma, 9 ago. (AdnKronos) – “Quindi quello che a Camere aperte ha fatto 10 giorni di vacanza tra Papete beach e moto d’acqua e che al Senato avremo visto 2-3 volte e qualche volta in più al ministero adesso spiega che ‘gli altri’ devono lavorare a ferragosto per fare i suoi comodi. Ridicolo”. Lo scrive su Twitter Franco Mirabelli, vicecapogruppo Pd al Senato. L'articolo Governo: Mirabelli, ‘Salvini ...

Matteo Salvini vuole 'Pieni poteri'. Come disse Benito Mussolini : Le parole del leader leghista nel comizio di Pescara sono curiosamente sovrapponibili a quelle pronunciate dal Duce 16 novembre 1922 nel celebre “discorso del bivacco” Governo, Salvini annuncia candidatura a premier: "Chiedo agli italiani di darmi pieni poteri""

Crisi di governo - Giarrusso (M5s) : “Salvini vuole più poltrone e comandare in maniera assoluta” : “Perché Salvini ha aperto la Crisi? Forse perché vuole più poltrone, forse perché vuole comandare in maniera assoluta”. A dirlo, ospite di L’aria che tira – estate,su La7, l’europarlamentare del M5s, Dino Giarrusso, nel giorno dell’annuncio della Lega sulla mozione di sfiducia al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. L'articolo Crisi di governo, Giarrusso (M5s): “Salvini vuole più poltrone e ...

Crisi di Governo - Salvini vuole le elezioni il 13 ottobre : 'MI candido Premier' : La Crisi di Governo ora è realtà e il Ministro dell'Interno Matteo Salvini, in un comizio davanti alla nave di Cascella a Pescara, è già in campagna elettorale. Dopo aver chiesto la riapertura del Parlamento, ha dichiarato: "Restituiamo la parola agli Italiani". Il leader del Carroccio, dunque è pronto a candidarsi per Palazzo Chigi e valuta anche di correre senza alleati. Da Palazzo Chigi però Giuseppe Conte lo ha incalzato: "Dovrà spiegare al ...