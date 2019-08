La Supercoppa Uefa anche su Canale 5 | telecronaca Pardo-Serena

Supercoppa Europea - invito speciale della Uefa : due donne arbitro italiane ad Istanbul : La Uefa ha invitato le due donne arbitro italiane, che recentemente sono state colpite da episodi di sessismo, ad assistere alla sfida di Supercoppa Europea mercoledì ad Istanbul tra Liverpool e Chelsea. Annalisa Moccia e Giulia Nicastro erano impegnate in due distinte gare di campionato in qualità, rispettivamente, di assistente e di arbitro, quando sono state fatte oggetto di episodi di sessismo da parte di un commentatore televisivo e ...

L’Uefa invita due donne arbitro italiane a Istanbul per la Supercoppa : La UEFA ha invitato le due donne arbitro italiane che recentemente sono state vittime di episodi di sessismo ad assistere alla sfida di Supercoppa UEFA di mercoledì a Istanbul tra Liverpool e Chelsea. Annalisa Moccia e Giulia Nicastro erano impegnate in due distinte gare di campionato in qualità, rispettivamente, di assistente e di arbitro, quando sono […] L'articolo L’Uefa invita due donne arbitro italiane a Istanbul per la ...

Rizzoli : «Arbitro donna per Supercoppa Uefa è passo importante : qualcosa sta cambiando» : «È una notizia meravigliosa, un passo molto importante verso qualcosa di nuovo: segno che qualcosa sta cambiando». Nicola Rizzoli, ex arbitro internazionale ora designatore della Can A, guarda con soddisfazione alla scelta dell’Uefa di far arbitrare a una donna, Stephanie Frappart, la Supercoppa europea tra Liverpool e Chelsea. La prima donna per una finale big […] L'articolo Rizzoli: «Arbitro donna per Supercoppa Uefa è passo ...

Chi è Stephanie Frappart : l’arbitro della Supercoppa Uefa 2019 : Chi è Stephanie Frappart: l’arbitro della Supercoppa Uefa 2019 Uefa ad una svolta epocale: per la prima volta nella storia la finale di un torneo europeo maschile sarà arbitrata da una donna. In realtà, tutta la terna arbitrale sarà a tinte rosa: assistenti di Stephani Frappart l’italiana ma residente in Francia – è arbitro in Ligue 2 – Manuela Nicolosi e l’irlandese Michelle O’Neal. Quarto uomo il turco Cuneyt Cakir, al Var ...

Uefa - Stephanie Frappart è il primo arbitro donna a dirigere la finale di Supercoppa : La francese Stephanie Frappart, di 35 anni, è il primo arbitro donna a dirigere una delle partite più importanti del calcio maschile. Si tratta della finale di Supercoppa europea tra Liverpool e Chelsea, che avverrà il prossimo 14 agosto al Besiktas Park di Instanbul. "Stephanie se lo merita - ha am

Calcio : Uefa - donna arbitrerà Supercoppa : 13.28 Nuova svolta dell'Uefa: designata una donna, la francese Stéphanie Frappart, per arbitrare l'incontro valevole per la Supercoppa europea fra Liverpool (vincitore della Champions League) e Chelsea (a segno in Europa League). La partita si svolgerà il 14 agosto al Besiktas Park di Istanbul. Insieme a lei la guardalinee italiana Manuela Nicolosi con cui ha già già diretto la finale degli ultimi Mondiali femminili in Francia. Il quarto uomo ...

Svolta Uefa - arbitro donna dirigerà finale di Supercoppa Europea : prima volta nella storia : Svolta nella storia del calcio, arriva ufficialmente una decisione mai presa fino ad ora. Una donna, la francese Stéphanie Frappart, arbitrerà infatti la finale di Supercoppa Europea tra Liverpool e Chelsea in programma il 14 agosto al Besiktas Park di Istanbul. Sarà la prima volta, come detto, che una donna dirigerà la finale di una competizione Uefa maschile. L'articolo Svolta Uefa, arbitro donna dirigerà finale di Supercoppa ...

In Supercoppa Europea si fa la storia - Stephanie Frappart arbitrerà Liverpool-Chelsea : svolta epocale per la UEFA : Stephanie Frappart nella storia: sarà la prima donna arbitro a dirigere un grande evento di competizione maschile “È uno schifo vedere le donne che vengono a fare gli arbitri“, “quando sento una donna parlare di calcio mi si rivolta lo stomaco“, queste sono due delle frasi più criticate nel 2019 relative al gentil sesso ed il mondo nel calcio. Quest’anno, però, proprio dopo queste clamorose affermazioni ...