Il sei al SuperEnalotto | vinti 209 milioni a Lodi

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 13 agosto 2019) La combinazione vincente del: 7-32-41-59-75-76. Numero jolly: 21. Numero Superstar: 1 - Alla fine i 209di euro in palio per il jackpot delfinsicono a. Si tratta del jackpot più alto mai vinto al. Da qualche mese il montepremi era cresciuto fino a toccare la quota record di 200di euro. Una cifra capace di cambiare la vita al fortunato che ha centrato la sestina vincente. E così negli ultimi giorni giocatori occasionali si sono affiancati a quelli abituali. Mentre questi ultimi giocano prevalentemente in modo razionale, i giocatori occasionali spesso si limitano all'acquisto della singola schedina precompilata, da pochi euro.Non vanno infine dimenticati coloro che, smorfia alla mano, convertono i loro sogni in numeri giocabili. Tra i jackpot memorabili, come ricorda Adnkronos, nella recente storia del ...

SkyTG24 : Superenalotto: centrato 6 da record, vinti 209 milioni a Lodi - gtogna : RT @SkyTG24: Superenalotto: centrato 6 da record, vinti 209 milioni a Lodi - TatinaRed : RT @SkyTG24: Superenalotto: centrato 6 da record, vinti 209 milioni a Lodi -