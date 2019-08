Il boss di Xbox non vuole combattere la console war e punta sulla

Fonte : eurogamer

(Di martedì 13 agosto 2019) Con Sony assente all'E3 2019, l'opinione comune era che questo sarebbe stato "lo show di Microsoft". Ma ildi, Phil Spencer, ha detto in un'intervista esclusiva con GameSpot che ha avuto luogo dopo l'E3, di non essere interessato a sfidare PlayStation allo show, né pensa che la rivalità alimentata dai fan tra le due società faccia bene in generale. Concorda sul fatto che Sony e Microsoft competano a livello tecnologico, ma rifiuta l'idea di una "war". "Gli affari non sono sport. È diverso", afferma Spencer.Lo spirito di cooperazione di cui parla Spencer è l'E3. L'ESA, di cui Spencer fa parte (nel consiglio amministrativo), è la forza trainante dell'evento e riunisce regolarmente artisti del calibro di Microsoft, Sony e Nintendo per lavorare insieme e rendere le opportunità il più possibile efficaci per tutti. È uno sforzo coordinato con obiettivi di vasta portata e dal ...

